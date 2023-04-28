Путешествия 28 апреля 2023, 06:04 Туроператоры назвали среднюю стоимость путевки за рубеж на лето АТОР: средняя цена путевки на лето за рубеж составляет около 90 тысяч рублей на туриста Pxhere

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Тур на 10 дней за рубеж летом обойдется в среднем в 80-90 тысяч рублей на одного человека. Об этом на пресс-конференции в «Известиях» сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Ее слова привело агентство «Прайм».

В такую сумму отдыхающим обойдется тур за границей в четрехзвездочных и пятизвездочных отелях на «все включено». Но можно найти и более бюджетный вариант, например за 50-60 тысяч рублей, а иногда и за 40 тысяч рублей.

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При невысоком спросе, цены начнут идти вниз. По словам Ломидзе, аналогичная ситуация происходит и с авиабилетами.

«Но все время нужно мониторить ситуацию, так как даже премиальные объекты, если спрос будет низкий, могут снижать цены. Такая же история и с билетами», — сказала глава АТОР.

Чаще всего российские путешественники бронируют на майские праздники отдых в Москве, Карелии, Сочи и Санкт-Петербурге, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Некоторые россияне предпочитают покупать путевки на туристические поезда и круизные туры. Среди зарубежных направлений популярны такие страны, как Турция, ОАЭ, Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан.