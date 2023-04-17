Путешествия 17 апреля 2023, 13:56 Вице-президент РСТ Барзыкин перечислил самые востребованные направления на майские праздники Вице-президент РСТ Барзыкин: чаще всего на майские праздники бронируют Москву и Сочи

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что чаще всего российские путешественники бронируют на майские праздники отдых в Москве, Карелии, Сочи и Санкт-Петербурге. Об этом написал NEWS.ru.

Некоторые россияне предпочитают покупать путевки на круизные туры и туристические поезда.

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«С 30 апреля открывается навигация по рекам, пользуются спросом круизные туры. В этом году количество бронирований больше на 30–40%, запланировано почти две тысячи маршрутов, в том числе по Волге», — отметил Барзыкин.

Среди зарубежных направлений популярностью пользуются такие страны, как Турция, ОАЭ, Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан.