Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты

Туроператоры Coral Travel и Sunmar объявили об отмене всех вылетов до 28 марта. Начиная с 5 марта компании будут заниматься только вывозом туристов из других стран. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства об отмене всех своих полетных программ до 28 марта. Из-за рубежа будут выполняться только вывозные рейсы», — предупредили в АТОР.

Россиянам пояснили, что на указанный период отменены вылеты из всех городов России по всем направлениям. С 5 марта начнется возвращение туристов из-за границы. Туроператоры будут работать только над специальными вывозными рейсами.

«При этом дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете», — отметила ассоциация.

При отмене вылета туристы могут перебронировать тур на другие даты или сохранить деньги на депозите. Во втором случае сумму можно использовать позже для приобретения другого тура.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в преддверии 8 Марта россияне стали активно бронировать отели на полуострове. Уровень бронирования составляет от 40 до 70%.