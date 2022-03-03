До 70% мест забронировано в отелях Крыма на мартовские праздники

Россияне активно бронируют гостиницы в Крыму в преддверии 8 Марта. Уровень бронирования — от 40 до 70%. Об этом заявил региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко телеканалу «Крым 24».

«От 40 до 70% — в зависимости от отеля и населенного пункта. Благодаря акциям, которые сейчас предлагаются отелями и гостиницами, уровень поднимется», — сказал он.

Волченко добавил, что некоторые гостиницы предлагают клиентам скидки от 20 до 50%. Власти Крыма сейчас намерены заниматься благоустройством пляжей.

Тем временем авиабилеты на перелеты за рубеж на ближайшее время подорожали в среднем на 17-19%. Об этом говорят данные взаиморасчетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).