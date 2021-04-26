«Спутник V» станет пропуском для отдыха на Кипре

Привитые «Спутником V» туристы смогут приезжать на Кипр и не сдавать тест на коронавирус с 10 мая. Такое заявление сделал председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.

Это мера вступит в силу после того, как на острове завершится действие двухнедельного локдауна.

Пердиос сказал, что «отсутствие одобрения вакцины „Спутник V“ со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как [между Брюсселем и Москвой] ведутся соответствующие переговоры и это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей». Его процитировал телеканала Alpha.

Власти Кипра объявили о введении жесткого карантина с 26 апреля. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. Не будут работать развлекательные заведения. Все общественные мероприятия запрещены. Исключение коснется лишь пасхального воскресенья. Оно выпадает на 2 мая.

Локдаун решили ввести из-за роста случаев заражения коронавирусом. Карантин продлится до полуночи 9 мая. Российская авиакомпания «Аэрофлот» уже заявила, что разрешит пассажирам в сложившихся обстоятельствах изменить дату вылета. Также перевозчик готов вернуть деньги без штрафов.