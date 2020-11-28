Туристы поделились, чем им запомнился отдых в России в 2020 году

21% опрошенных Россия поразила красотой своей природы. Каждый пятый респондент назвал отдых в РФ неплохим. 19% опрошенных отметили снижение цен, которое прочувствовали на собственном опыте.

8% туристов рассказали, что в России улучшилось качество сервиса, а 3% порадовались во время посещения новых мест, где можно вкусно поесть.

В октябре правительство продлило программу кешбэка за туры по России до 10 января 2021 года. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за все месяцы действия этой программы россияне потратили около миллиарда рублей на туры с возвратом части денег. По ее словам, продаж могло бы быть больше, однако многих останавливает страх перед коронавирусом.

Акция с возвратом средств действует на туры по России. Туристам вернут 20% от стоимости путевки, если оплатили ее картой «Мир», а продолжительность тура составила не менее двух ночей.