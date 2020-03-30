Туристов в Сочи стало в два раза меньше
«В конце прошлой недели на курорте было около 52 тысяч отдыхающих, сейчас их число не превышает 21 тысячи. На сегодня [30 марта] запланирован организованный выезд еще нескольких тысяч гостей», — сообщил сайт городской администрации.
В пресс-службе отметили, что массовый отъезд людей связан с запретом на работу отелей, гостиниц и санаториев. Власти поблагодарили всех туристов, которые отнеслись к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом с пониманием. Теперь впереди работа с частным сектором, где туристам сдали жилье.
В Сочи запретили все массовые мероприятия, закрыли школы, парки, кинотеатры, торговые центры, кафе и рестораны и горнолыжные курорты. В городе стало меньше общественного транспорта.
Подобные меры действуют на всей территории России. Власти Подмосковья и Москвы объявили о строжайших правилах самоизоляции. Теперь в столице и Московской области выходить на улицу без особой нужды нельзя.