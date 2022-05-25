Крым ожидает шесть миллионов туристов в 2022 году

Число приехавших отдохнуть в Крым туристов в этом году достигнет шести миллионов. Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

«Уверен, что курортный сезон у нас состоится, крымские семьи получат доходы. Все пройдет в штатном режиме», — привело его слова РИА «Новости».

Жители полуострова, как напомнил депутат, переживали и гораздо худшие времена, но «умудрялись отрасль удержать, даже когда было четыре миллиона отдыхающих».

По его словам, из-за спада числа гостей доходы предпринимателей могут быть меньше, чем в 2021 году. Тогда, как сообщали власти региона, на полуострове отдохнули 9,5 миллиона туристов.

Самыми привлекательными направлениями для российских путешественников по стране являются Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. Такие данные показал опрос сервиса «Работа.ру». За поездку на Алтай проголосовали 34% респондентов, Сочи выбрали 30% путешественников, а Санкт-Петербург — 28% опрошенных. В рейтинг также вошли Республика Карелия, Кавказ, Золотое кольцо России, Камчатка, Казань, Москва.