Россияне рассказали о самых привлекательных туристических направлениях в стране

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что самыми привлекательными направлениями для российских путешественников по стране являются Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом сообщил RT.

За поездку на Алтай проголосовали 34% респондентов, Сочи выбрали 30% путешественников, а Санкт-Петербург — 28% опрошенных. Если первые два направления манят туристов своей природой, то город на Неве оказался в тройке лидеров благодаря достопримечательностям и интересным заведениям.

В рейтинг лучших мест в России также вошли Республика Карелия (27% голосов), Кавказ (24%), Золотое кольцо России (21%), Камчатка (16%), Казань (16%), Москва (13%).

В опросе участвовали более трех тысяч человек из всех регионов страны.