Туристов с первым компонентом вакцины пустят в гостиницы Кубани без ПЦР-теста

В Краснодарском крае внесли изменения в действующие курортные правила. Гостиницам и отелям разрешили принимать привитых первым компонентом вакцины от коронавируса без ПЦР-теста.

Изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор региона Вениамин Кондратьев. Они вступят в силу уже с 10 июля.

В июле заселяющимся нужно будет предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном ковиде из личного кабинета портала госуслуг. Правило действует для туристов, которые выздоровели не более чем за полгода до приезда в гостиницу или отель.

Еще один вариант въехать в свой номер — предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть получен не ранее чем за три дня до заселения.

Сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации тоже дают возможность жить в гостинице или отеле.

Отрицательный ПЦР-тест будут спрашивать и у несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Для заселения можно также предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании с портала госуслуг. Сроки действия этих документов — такие же, как у взрослого населения.