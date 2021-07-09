В РСТ оценили решение прививать туристов на курортах Кубани

Власти Краснодарского края предложили вакцинировать приезжающих туристов прямо на курортах. Если это решение примут в таком виде, оно ударит по потоку отдыхающих, предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он обратил внимание, что сейчас вакцинированы, скорее всего, даже не все местные сотрудники отрасли обслуживания. К тому же непонятно, как власти собираются организовывать весь прививочный процесс, пояснил специалист в интервью Lenta.ru.

«Да и это же вроде как добровольное дело. Вот эти все неопределенности, они, конечно, влияют на спрос», — заметил Барзыкин.

По его словам, никто не спорит с тем, что безопасность на курортах важна, но с другой стороны — непонятно, зачем принимать сложно выполнимые требования. Ведь очевидно, что их просто начнут обходить и ловчить.

«Курортный сезон, безопасность, вакцинация — вещи связанные, но нельзя их так уж впрямую перемешивать. С 1 июля принимают с ПЦР-тестами, насильно их никто вакцинировать не сможет», — сказал Барзыкин.

Но совершенно непонятно, как будут поступать с отдыхающими дальше. По его мнению, люди могут воспринять это и так, что их будут выселять, если они не вакцинируются. Все это отпугивает туристов.

«Пока не видно резкого снижения, но с первого августа, когда в неопределенном формате людей собираются либо вакцинировать, либо выселять — будет сложнее. Люди пойдут в частный сектор», — заключил Барзыкин.