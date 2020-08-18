Туристов привлекают российские курорты. Топ-3 самых популярных места

Российские курорты прогнозируют спрос свыше 90% на места размещения в августе. Кроме того, черноморское побережье ждет активного туристического потока и в первые месяцы осени.

На август уже забронировано больше 90% номеров на черноморском побережье Крыма. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство курортов республики. Это при том, что уже сегодня спрос на сентябрь–октябрь составляет 70–80%.

На балтийском побережье также дают хорошие прогнозы. Так, в прибрежных городах Калининградской области бронь средств размещения на август достигает показателя в 98–99%.

Сохранить показатели 2019 года планируют курорты Кубани. При этом на Черноморье средняя заполняемость средств размещения равняется 80,8%. Как сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2020-м наибольшей популярностью для отдыха у туристов пользуются черноморское побережье Крыма и Кавказа, а также Карелия.

За последние время приоритеты россиян в вопросах отдыха и путешествий изменились. Если раньше граждане все больше любили понежится на песке у моря, то теперь они активно интересуются походами и пикниками. Этим летом россияне чаще покупали товары для отдыха на природе. При этом спрос на чемоданы в июне упал в пять раз.