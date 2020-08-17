Спрос на палатки и рюкзаки вырос в России

Приоритеты россиян в плане путешествий изменились. Летом 2020 года они чаще покупали товары для отдыха на природе. Спрос на чемоданы при этом в июне упал в пять раз.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» провел исследование, результаты которого показали рост продаж палаток, спальных мешков, столов для пикника и других подобных товаров для туризма в первые два месяца лета. Об этом сообщила газета «Известия».

В июле 2020 года россияне на 11% чаще покупали палатки, чем год назад, спальники — на 17%, а походные рюкзаки — на 13%. Выросли на 54% и продажи складных столов для пикника.

Чемоданы, наоборот, оказались нужны меньше. В июне 2020-го их покупали в пять раз реже, чем за аналогичный период 2019 года. В июле продажи упали на 44%. Выбирают россияне зачастую более дешевые модели. Средний чек на чемоданы, указали аналитики, уменьшился на 26% и достиг 2,5 тысячи рублей.

Специалисты сервиса Goods.ru заметили, что в июне 2020 года рост продаж в категории «туризм» в среднем вырос в 2,5 раза, по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос отмечен среди предназначенных для рыбалки товаров — от 400% до 700%. Популярностью пользовались лодки, продажи которых выросли в пять раз, моторы и запчасти к ним.

В компании «Такском» добавили, что в июне на 11% выросли продажи мангалов. В июле этот показатель увеличился на четверть, по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. В два раз чаще в июне покупали средства, защищающие от укусов насекомых, в июле их продажи выросли втрое.

АТОР вместе с Ростуризмом и Национальной системой платежных карт разработали программу стимулирования туристических поездок по России. Путешественники смогут получить кешбэк на карту в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Туристы, которые хотят посетить Подмосковье, примут участие в акции, если будут отдыхать с 1 октября по 20 декабря 2020 года.