Туристическим кешбэком воспользовались более миллиона россиян

Участие в программе туристического кешбэка после ее запуска в 2020 году приняли более миллиона россиян. В общей сложности им вернули порядка четырех миллиардов рублей.

Программу в послании Федеральном собранию отметил президент РФ Владимир Путин, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова привела пресс-служба ведомства.

«С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более миллиона наших граждан», — сказала она.

Догузова уточнила, что россияне суммарно приобрели туры и оплатили проживание почти на 20 миллиардов рублей. Кешбэком им вернулось около четырех миллиардов.

Программа сделала более доступными поездки на Юг России, но и открыла для российских путешественников новые места отдыха.

«Помимо традиционных южных направлений, в топ по покупкам вошли Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области и другие регионы», — пояснила глава Ростуризма.

Расширение программы по озвученным в послании главы государства направлениям проработают в ближайшее время. Путин предложил продлить ее минимум до конца 2021 года. В АТОР идею уже поддержали.