Продление туристического кешбэка поддержали в АТОР

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал поддержал идею продлить программу туристического кешбэка. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что это хорошая мера поддержки туристов. Кроме того, продажи туров выросли в 2,5 раза с момента ее запуска.

«Появилось больше партнеров у программы, на 40%, и это дает возможность сделать доступными путешествия по России и расширить географию», — добавил Горин.