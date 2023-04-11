Путешествия 11 апреля 2023, 04:19 Туристический кешбэк для инвалидов предложили ввести в России «Парламентская газета»: инвалидом предложили давать скидку 30% за покупку туров по России РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы предложили давать кешбэк инвалидам 30% за приобретение туров по России. В стране насчитывается более 11 миллионов инвалидов, сообщила «Парламентская газета».

Депутаты считают, что в стране есть огромный потенциал для инклюзивного туризма. Но большинство инвалидов не могут позволить себе путешествия, так как им не позволяют финансовые возможности. Туристический кешбэк может исправить ситуацию, но для этого нужно будет выполнить ряд условий. Например, оплатить путевку картой «Мир» и жить в отеле, участвующем в проекте.

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Сейчас депутаты готовят запрос в правительство с этим предложением, а также другими идеями для развития инклюзивного туризма. Парламентарии не исключают, что мерами поддержки могут быть и просто скидки на туры.

Рабочая группа по развитию инклюзивного туризма предлагает изменить требования к туристическим маршрутам, сделав их более доступными для людей независимо от состояния здоровья.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил на законодательном уровне распространить выплату по уходу за ребенком с инвалидностью до семи лет на их работающих родителей. В настоящий момент право на выплату в размере 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами имеют родители, которые не трудоустроены.