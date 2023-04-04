Общество 04 апреля 2023, 11:53 Депутат Госдумы Власов предложил расширить выплату по уходу за ребенком-инвалидом

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Выплату по уходу за ребенком с инвалидностью до семи лет необходимо на законодательном уровне распространить на работающих родителей. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Василий Власов, сообщил RT.

В настоящий момент право на выплату в размере 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами имеют родители, которые не трудоустроены.

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Отмечается, что для поддержки таких семей предлагается ввести ежемесячное пособие родителям вне зависимости от того, работает ли взрослый или нет.