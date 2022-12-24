24 декабря 2022, 21:52
Туристический кешбэк для детей участников спецоперации предложили ввести в России
Депутат Тарбаев: в России появится туристический кешбэк для детей участников спецоперации
Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы участвуют в спецоперации на Украине, направили в Минфин. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, сообщило РИА «Новости».
«Мы преподносили это как детский кешбэк для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации», — сказал он.
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По словам главы парламентского комитета, предложение уже зарезервировали. Теперь Госдума должна прийти к общему знаменателю с Минэкономразвития.
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Программа детского туристического кешбэка начала работать в 2021 году. Согласно условиям, россияне смогут возместить половину стоимости оплаченных путевок в лагеря.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее выступил с инициативой ввести в России именные сертификаты на туристический кешбэк для семей и детей участников специальной операции на Украине. Глава региона заявил, что кешбэк должен предусматривать возможности походов по экотропам.
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