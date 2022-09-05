Путешествия 05 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Туристический кешбэк для семей участников СВО предложили ввести в России Власти в России предложили ввести туристический кешбэк для семей участников СВО РИА «Новости»

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Именные сертификаты на туристический кешбэк для семей и детей участников специальной операции на Украине могут ввести в России. С таким предложением выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, передал ТАСС.

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По его словам, кешбэк должен предусматривать возможности походов по экотропам и знакомства с бытом малочисленных народов.

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Ранее президент России Владимир Путин на втором Международном форуме по сохранению тигра сообщил, что численность тигров в мире выросла на 40% с 2010 года. Он подчеркнул, что за 12 лет, прошедшие с первого в истории «тигриного» саммита в Петербурге, в ряде стран эти хищники все же исчезли, а еще в некоторых государствах их жизнь остается под угрозой.

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