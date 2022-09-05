Все новости

Транспорт

06 сентября 2022, 06:36

Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Путешествия

05 сентября 2022, 12:31

Туристический кешбэк для семей участников СВО предложили ввести в России

Власти в России предложили ввести туристический кешбэк для семей участников СВО

Читать 360tv в

Именные сертификаты на туристический кешбэк для семей и детей участников специальной операции на Украине могут ввести в России. С таким предложением выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, передал ТАСС.

«Вопросы, которые необходимо отметить, — это связанные с рациональным использованием кешбэка... Предусмотреть, может быть, именные сертификаты для семей и детей военнослужащих, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции», — сказал Кожемяко в ходе семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума.

Реклама

По его словам, кешбэк должен предусматривать возможности походов по экотропам и знакомства с бытом малочисленных народов.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин на втором Международном форуме по сохранению тигра сообщил, что численность тигров в мире выросла на 40% с 2010 года. Он подчеркнул, что за 12 лет, прошедшие с первого в истории «тигриного» саммита в Петербурге, в ряде стран эти хищники все же исчезли, а еще в некоторых государствах их жизнь остается под угрозой.

Туризм

Приморье

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама