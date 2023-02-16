Путешествия 16 февраля 2023, 07:02 Туристический и детский кешбэк решили отменить — СМИ «Известия»: туристический и детский кешбэк в 2023 году вводить не станут РИА «Новости»

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Кешбэк за поездки по России и в детские лагеря оказался временной мерой поддержки после пандемии, и в 2023 году его решили не объявлять. Программу могут возобновить в будущем, но только для малоимущих, участников спецоперации и их семей, рассказали «Известия».

Представители Минэкономразвития и Центра стратегических разработок подтвердили, что деньги на туристический и детский кешбэк в прежнем виде в бюджете России на 2023 и плановый период до 2025 года не заложили. Они отметили, что с самого начала программу ввели как временную меру поддержки из-за пандемии и не рассчитывали возвращать часть затрат на постоянной основе.

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В ЦСР объяснили, что туристическая отрасль показала рост, ее больше не нужно стимулировать кешбэком. К тому же в казне образовался дефицит, и властям пришлось пересмотреть приоритеты. Директор департамента социально-экономических исследований Михаил Гордеев допустил, что программу возобновят как меру поддержки малоимущих, а в Альянсе турагентств России предположили, что так поддержат участников спецоперации и членов их семей.

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Президент Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил, что официально правительство не объявило об остановке программы, поэтому в отрасли надеются на возобновление. Турпоток, по его словам, так и не догнал уровень 2019 года, а из-за отмены кешбэка может сократиться еще на 10-15%.

Депутаты Госдумы уже предложили ввести специальный туристический кешбэк для детей участников спецоперации. В декабре их запрос на резерв средств зарегистрировали, и предстояло согласовать эту идею с Минэкономразвития.