«Мы полагаем, что полностью отрасль восстановится еще не скоро, не раньше, чем через полтора — два года. Потребуется очень длительный процесс, чтобы выйти на те объемы, которые были до пандемии», — пояснил он.

При этом внутренний туризм уже работает. За первую неделю июня около 3,5 тысячи россиян приехали в Сочи на отдых. Туристы продолжают бронировать путевки на июнь, сейчас они составляют приблизительно половину показателей от 2019 года.

«Границы закрыты, поэтому пока работает только этот сегмент», — добавил Игнатьев.

Летом 2020 года россияне, скорее всего, не смогут отправиться в путешествие в страны Евросоюза. Страны Европы не готовы принимать гостей из России, поскольку количество новых случаев коронавируса в РФ по-прежнему высоко. Поэтому и Россия не сможет соответствовать принципам взаимности.