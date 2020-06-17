АТОР: сроки открытия границ стран ЕС неизвестны

По данным экспертов, «сроки открытия наших границ остаются неясными», «и вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности». Они уточнили, что «количество новых случаев коронавируса в РФ по-прежнему велико», и «европейские страны, в том числе, и те, для которых важен туризм, не готовы принимать гостей из России».

«До июля гражданам РФ запрещен въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию», — заключили в АТОР.

Ранее авиакомпании Великобритании British Airways, EasyJet и Ryanair подали в суд на правительство страны. Их руководство недовольно введением двухнедельного карантина для прибывающих в страну. В правительстве посчитали карантинные меры, введенные с 8 июня, действенным способом не допустить возможную вторую волну коронавируса. В то же время авиакомпании обеспокоены низким спросом на билеты.