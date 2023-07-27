Путешествия 27 июля 2023, 05:56 Туристам рассказали, осталась ли угроза из-за лесных пожаров в Турции АТОР: пожар в районе Кемера в Турции потушили, туристам ничего не угрожает Freepik

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Некоторые курортные зоны в Турции оказались в опасности из-за разбушевавшихся пожаров. Большинство очагов уже потушили, поэтому туристы могут не бояться, что огонь испортит им отдых. Об этом сообщили в АТОР.

Сотрудники спасательных служб потушили лесной пожар в районе Кемера. Возгорание случилось в нескольких километрах от поселка Гейнюк. В ассоциации отметили, что эпицентр пожаров остался только в горах, вся система отдыха в Кемере работает нормально, эвакуировать туристов не будут.

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В поселках Текирова, Кириш, Чамьюва и Бельдиби ситуация остается стабильной, очаги возгорания находятся на безопасном расстоянии. Также очагов возгорания нет в Белеке, Анталье, Сиде и Аланье. Лесные пожары в Измире, Кахраманмараше, Манисе и Айдыне уже потушили, туристам ничего не угрожает.

В турецкой принимающей компании отметили, что нынешняя ситуация с лесными пожарами в стране никак не может сравниться с 2021 годом, когда обстановка была очень тяжелой.

Ранее появилась информация, что пожар в турецком Кемере продолжался более 36 часов. За это время огонь уничтожил 180 гектаров леса.