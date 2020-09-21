Туристам рассказали о зимних курортах в России

Зарубежные курорты в зимний сезон, скорее всего, по-прежнему будут недоступны большинству россиян. Внутренним направлениям это даст шанс на новый рывок, и позитивная динамка лета продолжится.

Позиции отечественного туризма необходимо укреплять, сообщила газета «Известия» со ссылкой на мнение профессионалов. Притока туристов в регионах РФ зимой ждут с нетерпением.

Эксперты рынка заметили, что в летнем сезоне спрос на туристические поездки поднялся благодаря российским курортам. Хотя провал потребительской активности и составил от 10 до 50% по сравнению с летом 2019 года, в зависимости от региона.

Вице-президент АТОР Илья Уманский заметил, что в случае новой волны пандемии большинство россиян снова останутся в стране. При таком варианте развития событий российские горнолыжные курорты, загородные пансионаты и другие места отдыха окажутся снова загружены.

«Зимой в этом случае будет жарче, чем летом, ведь даже при открытых границах и меньшем спросе топовые зимние направления испытывали дефицит мест», — пояснил Уманский. По его словам, у отрасли появятся аналогичные лету проблемы — цены повысятся, а качества будет недоставать.

Больше половины проданных новогодних туров приходится на горнолыжный отдых: туристы выбирают сочинскую Красную Поляну, Домбай и Белокуриху. Интерес к таким российским курортам растет. Каждый пятый выбирает санатории и курорты Кавказских Минеральных Вод, около 15% — спокойный отдых в круглогодичных отелях Крыма и Сочи. Оставшиеся предпочтут туры в Карелию, Великий Устюг и Санкт-Петербург.

Многие регионы России готовятся к битве за клиентов. Для восстановления спроса они предлагают интересные зимние программы по привлекательным ценам и заботятся о том, как улучшить качество сервиса.