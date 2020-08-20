Названо число туристов, которые отдохнули этим летом в Крыму и на Кубани

Около четырех миллионов человек отдохнули в июне и июле этого года на курортах Крыма и Краснодарского края. Туристический сезон в 2020 году продлят на осень.

«Нам удалось запустить туризм в большинстве регионов нашей страны. Летний сезон, я считаю, состоялся — люди отдохнули. На юге России — в Краснодарском крае и в Крыму — отдохнули порядка четырех миллионов человек. И это данные только за июнь–июль», — заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что сезон в этом году растянут на осень. Подводить итоги лета пока рано, так как август еще не закончился.

Отрасль из-за пандемии коронавируса поддержали программой кешбэка за туры, однако говорить о полном восстановлении индустрии туризма в России пока рано.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти средства пойдут на частичную компенсацию расходов туристам, которые до конца этого года решат провести отпуск в российских регионах.