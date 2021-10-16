Туристам и жителям Подмосковья рассказали о пяти маршрутах для путешествия в ноябрьские праздники

Пресс-служба губернатора и правительства Московской областина странице в Instаgrаm опубликовала список из пяти туристских маршрутов Подмосковья. Гостей приглашают посетить интересные места в период ноябрьских праздников.

Пресс-служба главы Подмосковья сообщила, что праздники продлятся четыре дня — с 4 по 7 ноября. В эти дни отдыхать будут как дети, так и их родители, поэтому внимание подписчиков обратили на туристские маршруты Московской области.

В рамках первого маршрута туристам предложили посетить Сергиев Посад и Дмитров — можно посетить Троице-Сергиеву лавру и подняться на воздушном шаре Дмитровского аэроклуба.

Отправившись отдыхать в Серпухов и Чехов, туристы увидят бизонов и зубров в Приокско-Террасном заповеднике, а в Чехове можно понаблюдать за альпаками и отдохнуть на природе.

Гостей Рузы и Можайска приглашают на поездки на собачьих упряжках в хаски-деревне и посмотреть на домик хоббита. Туристам также предложили посетить Можайский кремль и Ново-Никольский собор.

Отведать калачей, приготовленных по старинным рецептам, можно в Коломне. В Зарайске — приготовить местную коврижку и посмотреть на фигуру бизона в местном кремле.

Покажут, как делать настоящий сыр на предприятии Олега Сироты в Истре, а погладить и покормить из рук оленей дадут под Волоколамском. В пресс-службе также порекомендовали посетить Волоколамский кремль.

Комитет по туризму Подмосковья составил рейтинг пяти самых посещаемых крепостей. В список вошли сооружения в Зарайске, Дмитрове, Можайске, Волоколамске и Коломне.