Пять самых популярных у туристов крепостей назвали в Подмосковье

Комитет по туризму Московской области составил топ-5 самых популярных подмосковных кремлей у туристов. В него вошли крепости в Зарайске, Дмитрове, Можайске, Волоколамске и Коломне.

Коломенский кремль

Коломенский кремль был построен в XIV веке. Изначально он был деревянным, а каменные стены обрел лишь в 16-м столетии. У кремля было 16 башен, но до наших дней сохранилось только семь — это Пятницкие ворота, Погорелая (Алексеевская) башня, Спасская башня, Симеоновская башня, Ямская (Троицкая) башня, Грановитая башня, Коломенская (Маринкина) башня. За остатками стен находятся храмы, монастыри, музеи и многое другое.

В 2013 году Коломенский кремль по результатам всеобщего голосования стал одним из победителей конкурса «Россия-10» и получил звание «Символа России».

Зарайский кремль

Зарайский кремль является самым маленьким и сохранным кремлем Московской области. Прямоугольный кремль оснащен семью мощными башнями высотой до 14 метров, за его стенами находятся Никольский собор и Иоанно-Предтеченский собор.

Кремль был возведен по указу Василия III в 1528–1531 годы. Сейчас на его территории расположен музей «Зарайский кремль».

Сегодня Зарайский кремль — это главный общественно-политический и историко-художественный комплекс Зарайска. Крепость расположена в историческом центре города.

Дмитровский кремль

Дмитровский кремль был построен в XII веке. На земляных валах располагались деревянные укрепления с девятью башнями и двумя воротами. Много раз он разрушался и восстанавливался, но в XVII веке деревянный кремль был сожжен и больше не возводился.

Сегодня от Дмитровского кремля остался только земляной вал — его длина 990 метров, а высота от 7 до 9 метров. В центре бывшего кремля находится Успенский собор.

Волоколамский кремль

Деревянный кремль был построен здесь в XII веке и пережил несколько разрушений. В XVIII веке остатки крепостной стены разобрали. На территории кремля находятся Воскресенский собор, построенный в XV веке, Никольский собор XIX века и пятиярусная колокольня.

Можайский кремль

Первые деревянные укрепления возникли здесь еще в XII веке. Каменное сооружение внутри кремля — Никольский собор — возвели в XIV веке, а каменный кремль здесь появился в 17-м столетии. Сегодня от него остались только земляные валы, фрагменты стен и башен.

Именно здесь была основана княжеская крепость, которая дала начало городу Можайску. Сейчас является культурно-историческим центром города. Можайский кремль расположен на Соборной горе вдоль реки Можайки.