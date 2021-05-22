Турэксперт перечислил лучшие места для отдыха всей семьей
Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев перечислил курорты, которые идеально подходят для отдыха всей семьей. Об этом сообщило агентство Urа.ru.
По его словам, лучшее место для семейного отпуска — это Болгария. Пока границы с ней закрыты, но туристов, которые вакцинировались, уже пускают. А из российских курортов — Крым и Краснодарский край.
«С учетом раннего потепления черноморское побережье подходит для путешествия. Это касается как Краснодарского края и Крыма, так и наших ближайших соседей — Болгарии», — рассказал Мальцев.
Он добавил, что не самый удачный вариант для семейного отдыха — это Мексика и Саудовская Аравия.
«Сейчас в этих странах не сезон. Для климата и для здоровья предпочтительно черноморское побережье. Массово это очень хорошие направления», — заключил эксперт.
Россиянам рассказали, какие страны готовы открыть границы для привитых от коронавируса туристов. Чтобы попасть туда, путешественники должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации «Спутником V».