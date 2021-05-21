Россиянам рассказали, какие страны открыты для привитых от коронавируса

Россиянам рассказали, какие страны готовы открыть границы для привитых от коронавируса туристов. Чтобы попасть туда, путешественники должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации «Спутником V».

Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip. В нем сказано, что россиянам не нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус для поездки в Армению или на Кипр. При этом власти острова оставляют за собой право выборочно тестировать некоторых туристов.

Вакцинированных путешественников готовы принимать без теста Болгария, Хорватия и Греция. Сдавать ПЦР не придется и тем, кто уже перенес коронавирус. Дополнительные документы не понадобятся россиянам для визита в Грузию, однако им нужно будет заполнить специальную форму перед полетом, а также подтвердить бронь жилья.

Проще всего отправиться в Черногорию — попасть туда без прохождения тестирования смогут все без исключения туристы из России.

Ранее россиян предупредили о дефиците бензина в сезон отпусков, который может возникнуть на внутреннем рынке. Это может произойти на фоне ограничений отдыха за границей.