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    21 мая 2021, 22:55

    Россиянам рассказали, какие страны открыты для привитых от коронавируса

    Нина Петлинова

    Россиянам рассказали, какие страны готовы открыть границы для привитых от коронавируса туристов. Чтобы попасть туда, путешественники должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации «Спутником V».

    Россиянам рассказали, какие страны открыты для привитых от коронавируса

    Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip. В нем сказано, что россиянам не нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус для поездки в Армению или на Кипр. При этом власти острова оставляют за собой право выборочно тестировать некоторых туристов.

    Вакцинированных путешественников готовы принимать без теста Болгария, Хорватия и Греция. Сдавать ПЦР не придется и тем, кто уже перенес коронавирус. Дополнительные документы не понадобятся россиянам для визита в Грузию, однако им нужно будет заполнить специальную форму перед полетом, а также подтвердить бронь жилья.

    Проще всего отправиться в Черногорию — попасть туда без прохождения тестирования смогут все без исключения туристы из России.

    Ранее россиян предупредили о дефиците бензина в сезон отпусков, который может возникнуть на внутреннем рынке. Это может произойти на фоне ограничений отдыха за границей.