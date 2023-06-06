Общество 06 июня 2023, 16:09 Россиянам назвали стоимость летнего отдыха в Турции Вице-президент АТОР: недельный отдых в Турции обойдется в 150-200 тыс. рублей на двоих РИА «Новости»

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Россиянам, желающим отдохнуть в Турции этим летом, придется заплатить в среднем от 150 до 200 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Об этом сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, для семьи из трех человек поездка на неделю в Турцию будет стоить в среднем 218 тысяч рублей. Семья из четырех человек заплатит за такой отпуск около 253 тысяч.

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На цену отдыха на турецких курортах повлиял курс валют. В июне 2022 года доллар стоил 62 рубля, а сейчас — около 82 рублей. Евро же подорожал за год с 66 до 87 рублей.

Даже при высоких ценах россияне не перестали интересоваться отдыхом в Турции, отметил вице-президент АТОР. Он пояснил, что после завершения президентских выборов в республике у туристов появилась определенность. Кроме того, на спрос повлияла прохладная погода в центральной части России.

«Сейчас спрос на Турцию примерно на уровне прошлого года и на 60–70% выше, чем в конце мая», — уточнил Мурадян.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов дал россиянам советы по отдыху в республике этим летом. Дипломат призвал путешественников соблюдать меры безопасности и местные законы, а также помнить о здоровье.