Транспорт 17 апреля 2023, 15:51 Минтранс допустил подорожание авиабилетов на внутренние рейсы из-за снижения субсидирования Минтранс допустил подорожание авиабилетов на внутренние рейсы на 15–30% Unsplash

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Билеты на самолет для передвижения внутри России могут подорожать на 15-30% в 2023 году. Это связано с уменьшением объемов субсидирования. Такое заявление сделал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, сообщила газета «Известия».

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей», — сказал во время выступления с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону.

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По его словам, из-за этого возможен рост стоимости билетов на 15-30%. Также может уменьшиться количество авиарейсов. Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов выступил с критикой Минтранса за медлительность в вопросе проработки мер для поддержки авиационной отрасли. Зотов подчеркнул, что намерен добиться принятия отдельной программы поддержки и смягчения роста цен.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет самые крупные российские авиакомпании, в начале апреля попросила Минтранс выделить порядка 100 миллиардов рублей авиаотрасли с апреля по октябрь 2023 года для возмещения расходов при полетах внутри страны.