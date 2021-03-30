Ценам на билеты в Дубай предрекли снижение в России

Дефицит авиаперевозок в ОАЭ привел к подорожанию билетов. Сейчас все может измениться в лучшую сторону: появились предпосылки, которые собьют цены. Об этом сообщил сайт ассоциации туроператоров России (АТОР).

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом разрешили увеличить количества рейсов из ОАЭ «по одному в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты ранее», пишет сайт АТОР.

В апреле в Эмираты начнут летать самолеты компании Flydubai из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.

«Есть опасения, что авиакомпания не будет давать блоки и начнет самостоятельно реализовывать билеты, стараясь максимально использовать повышенный спрос. Но без поддержки туроператоров, скорее всего, в продолжительном периоде это будет делать сложно. Поэтому цены снизятся, но начиная с лета — не раньше», — рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Общая стоимость туров в Эмираты сейчас в среднем увеличилась на 40-50% из-за пандемии коронавируса. Этим летом эксперты ожидают наплыва туристов из России в Эмираты из-за возможного удешевления перелетов и расширения возможности туда попасть.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний сообщил, что власти России и Объединенных Арабских Эмиратов выдали разрешение на выполнение всех чартеров между странами.