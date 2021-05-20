Стоимость авиаперелетов до российских курортов сейчас избыточна, поэтому цены на перевозку будут снижаться. На них поставлено огромное количество рейсов, и уже сейчас билет от Москвы до Сочи стоит 2-2,5 тысяч рублей. Ситуация неизбежно придет к демпингу.

Об этом URA.RU сообщил член совета при Ростуризме, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. Он указал, что стоимость авиабилетов уже начала снижаться.

С его прогнозом согласился председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму и генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко.

«Чем больше предложение, тем меньше цена. Это южное направление: Адлер, Симферополь, Геленджик, Анапа, Минеральные Воды», — рассказал эксперт.

Давыденко уточнил, что на стоимость перевозок влияет высокая конкуренция. Ранее летавшие за границу самолеты будут перенаправлены на внутренние направления. Хотя, цена на билеты по более редким направлениям, может повыситься.

Ранее Дмитрий Давыденко сообщал, что в этом сезоне россияне стали активно ездить на отдых в Абхазию. Среди самых популярных доступных зарубежных курортов он назвал Сейшелы, Мальдивы и Кубу.