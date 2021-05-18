Новое популярное место отдыха россиян назвали в совете при Ростуризме

Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко рассказал ИА Ura.ru, что из-за закрытия границ россияне стали активно ездить на отдых в Абхазию.

«В Абхазии все битком. Там, как в Сочи, все занято просто», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, среди зарубежных направлений, доступных россиянам, есть Сейшелы, Мальдивы и Куба. Первые два варианта очень дорогие, поэтому люди массово туда не едут. Третий вариант продается нормально.

Давыденко добавил, что российские туристы больше всего ждут открытия границ с Турцией и Египтом. Отмечается, что летом эти направления станут одними из самых популярных.

«Танзания — это зимнее направление, она будет востребована зимой, начиная с осени. Португалия достаточно эксклюзивное, редкое, не очень популярное у россиян направление», — заключил Давыденко.

По мнению члена правления Альянса туристических агентств Сергея Самохвалова, Мальдивы и Куба являются лучшими направлениями для медового месяца летом.

№Если говорить о бюджетном варианте, то, конечно, подключится Кипр», — обратил внимание он.