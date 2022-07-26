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    26 июля 2022, 17:16

    Тревел-блогер Юлия Костюшкина рассказала о путешествии на поезде через всю Россию

    Полина Гребенщикова

    Тревел-блогер Юлия Костюшкина, жена известного певца Стаса Костюшкина, совершила путешествие на поезде из Москвы во Владивосток, которое заняло семь дней. Об этом приключении она рассказала «ФедералПресс».

    Тревел-блогер Юлия Костюшкина рассказала о путешествии на поезде через всю Россию

    По ее словам, она получила незабываемые впечатления.

    «Я увидела столько красот, что временами у меня подступали слезы. Я бы еще раз отправилась в такое путешествие. Могу с уверенностью сказать, что мне бы хватило два дня отдыха и я была бы готова отправится на поезде до Москвы», — рассказала блогер.

    Юлия рассказала, что это путешествие стало одним из самых незабываемых в ее жизни. Она посоветовала всем россиянам повторить ее опыт.

    2Это очень крутой эксперимент и мне очень многие написали, что поедут на поезде в такое путешествие. Это точно топ-5, и не важно на поезде или на машине», — сказала она.

    Ранее туроператоры назвали топ-3 мест летнего отдыха россиян в этом году. Более половины туристов планируют поехать в Турцию.