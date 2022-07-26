Тревел-блогер Юлия Костюшкина рассказала о путешествии на поезде через всю Россию

Тревел-блогер Юлия Костюшкина, жена известного певца Стаса Костюшкина, совершила путешествие на поезде из Москвы во Владивосток, которое заняло семь дней. Об этом приключении она рассказала «ФедералПресс».

По ее словам, она получила незабываемые впечатления.

«Я увидела столько красот, что временами у меня подступали слезы. Я бы еще раз отправилась в такое путешествие. Могу с уверенностью сказать, что мне бы хватило два дня отдыха и я была бы готова отправится на поезде до Москвы», — рассказала блогер.

Юлия рассказала, что это путешествие стало одним из самых незабываемых в ее жизни. Она посоветовала всем россиянам повторить ее опыт.

2Это очень крутой эксперимент и мне очень многие написали, что поедут на поезде в такое путешествие. Это точно топ-5, и не важно на поезде или на машине», — сказала она.

Ранее туроператоры назвали топ-3 мест летнего отдыха россиян в этом году. Более половины туристов планируют поехать в Турцию.