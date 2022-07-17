Туроператоры назвали топ-3 мест летнего отдыха россиян в этом году

Больше половины россиян отправится в Турцию на летний отдых. Об этом РИА «Новости» рассказали сотрудники сервиса Travelata.

«Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур. В прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей», — отметили они.

На втором месте по популярности оказался отдых внутри страны. Российские туристические направления выбрали 25% опрошенных жителей РФ. По данным Travelata, в прошлом году внутренними путешествиями интересовались 42% соотечественников. Представители сервиса отметили, что средний чек на отдых в России за год вырос незначительно — примерно с 55 тысяч до 64 тысяч рублей.

На третьем месте среди самых популярных у жителей РФ направлений для летнего отдыха оказался Египет. В этом году ему отдали предпочтение 5% опрошенных россиян. По данным Travelata, год назад топ-3 замыкал Кипр.