Финская таможня заявила о попытках россиян вывезти санкционные товары

Таможня Финляндии усилила досмотр лиц, которые направляются в Россию. Всего сотрудники ведомства провели более 2,5 тысячи проверок, в ходе которых выявили около 100 попыток провоза товаров, попадающих под санкции Евросоюза. Об этом говорится в официальном релизе таможенной службы страны.

В ведомстве подчеркнули, что обнаружили предметы роскоши, в том числе бытовую технику, а также товары двойного назначения — беспилотники и навигаторы.

«На данный момент в общей сложности завели около двадцати дел, связанных с пассажирскими перевозками. Все находятся на стадии предварительного следствия или направлены в Министерство иностранных дел», — заявил директор по контролю таможни Финляндии Микко Гринберг.

Он подчеркнул, что попадающие под санкции товары покупатели могут заранее сдать в магазины или их заберет таможня.

В ведомстве напомнили, что список запрещенных к вывозу товаров постоянно меняется. В данный момент в него внесли краски для автомобилей и синтетические моторные масла. Также запрещен экспорт предметов роскоши, гаджетов и спортивного инвентаря. Лимит общей стоимости вывозимой продукции не может превышать 300 евро.

По подсчетам таможенников, после открытия сухопутных границ между Россией и Финляндией количество туристического потока выросло, но до введения ограничений из-за коронавируса объемы трафика еще не дотягивают. На минувшей неделе в Россию выехали около 30 тысяч человек. При этом в 2018 году за этот же срок количество людей, пересекающих границу, превышало 80 тысяч.