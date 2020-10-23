По прогнозу ученых, к 2040 году летом на Северном полюсе не будет льда.

«То, что идет потепление в Арктике, очевидно. Я лично больше 20 лет в Арктике, на земле Франца-Иосифа всегда был ледник. Вот три года, как его уже нет. Лед в последнее время очень мягкий и рыхлый», — рассказал Савельев.

На развитие туризма в Арктике повлияют климатические условия, считает он. Массовый туризм растянется во времени, соответственно, туры упадут в цене. Сейчас поездки в Арктику приходятся на середину июля-август. Короткий туристический сезон подразумевает высокую цену. Если его расширят с апреля по октябрь, появится больше возможностей, тогда и предложение станет ниже по стоимости.

Ранее дроны из Подмосковья решили отправить на исследование Арктики. Беспилотные летательные аппараты способны работать в сложных климатических условиях, выстоять против сильного ветра и высоких волн.