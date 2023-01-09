Путешествия 09 января 2023, 04:50 Таиланд ввел ПЦР-тесты для туристов Туристов в Таиланд начали пускать с ПЦР-тестом или сертификатом вакцинации от COVID-19 Pxhere

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С 9 января туристы старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о противопоказаниях к вакцинации, если они есть, либо документ о выздоровлении после ковида. Также въезд в страну возможен при сдаче ПЦР-теста по прибытии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские авиакомпании Azur air, S7 и «Аэрофлот».

При этом, как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), от властей Таиланда в понедельник, 9 января, турбизнес ждет официального приказа, в котором будут прописаны все детали новых правил въезда.

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Также будет возможность заменить сертификат вакцинации ПЦР-тестом, рассказала агентству исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, это станет отличной новостью для тех путешественников, у которых нет сертификатов, но они в ближайшие дни планируют вылетать в Таиланд.

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Если бы сертификат вакцинации был единственным обязательным условием, то, как заметила Ломидзе, это спровоцировало бы много аннуляций купленных туров.

Нынешние ограничения, даже с тестами на ковид по приезде, могут заметно уменьшить турпоток из России в Таиланд, считают эксперты. Такой сценарий возможен на фоне правил множества других стран, где нет никаких ограничений.

Таиланд вошел в число мест, где россияне предпочитали проводить новогодние праздники. Однако после объявления о новых правилах въезда, страна несколько сдала позиции, уступив первые две строчки ОАЭ и Египту. Именно эти направления стали самыми популярными среди жителей России, решивших отдыхать за границей на Новый год.