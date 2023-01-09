Общество 09 января 2023, 03:31 Названы самые популярные направления отдыха среди россиян на Новый год Россияне на новогодние праздники чаще всего отдыхали в Сочи, Москве и Египете РИА «Новости»

Читать 360tv в

Многие россияне отдыхали в новогодние праздники в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Также часть российских туристов побывала в Египте и Таиланде, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Туристическим направлением номер один в новогодний период стал Сочи, а именно — Красная Поляна. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Москва. Среди жителей столицы также были востребованы туры по Золотому кольцу. Казань, Калининград и Кавказ не попали в тройку самых популярных направлений, но здесь зафиксировали большой наплыв туристов.

Реклама

Не все россияне отдыхали на Новый год в стране, некоторые решили поехать за границу.

Реклама

«В этом году самым популярным направлением выезда стали ОАЭ, затем Египет. А вот Таиланд несколько сдал позиции после того, как объявил о возвращении ковидных ограничений с 9 января. Туристам вновь понадобился актуальный сертификат о вакцинации», — объяснил он.

Ранее стало известно, что закрытое пассажирское сообщение между Россией и Китаем начали восстанавливать. Первые два пункта пропуска между двумя странами планируют открыть в Приморье в ближайшее время.