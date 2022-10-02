Свыше двух миллионов российских туристов побывали в Анталье с начала года | 360°

Путешествия 02 октября 2022, 00:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше двух миллионов российских туристов побывали в Анталье с начала года Anadolu: более 2 миллионов россиян побывали в Анталье с начала 2022 года Pxhere.com

Читать 360tv в

Более двух миллионов российских туристов прибыли в столицу Турции Анталью в январе–сентябре этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост туристического потока составил 57%.

Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма провинции Анталья.

Реклама

«Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса», — написало агентство.

Реклама

Большее количество туристов в январе–сентябре 2022 года прибыло в Анталью из России — 2 339 536, указано в сообщении. В первой тройке также немцы и британцы. В топ-10 стран, туристы которых чаще других приезжали в Анталью, вошли также Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Израиль, Чехия и Дания.

Российские туристы начали бронировать путевки на новогодние каникулы. Особенно популярным стал Таиланд. Благодаря недорогим турам и чартерным рейсам он войдет в топ-5 направлений. Если динамика продаж сохранится, то в этот перечень также войдут Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы.

0 0 0 0 0 0