Российские туроператоры назвали топ-5 направлений на новогодние каникулы | 360°

Путешествия 23 сентября 2022, 06:24 Поделиться Telegram

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Viber Российские туроператоры назвали топ-5 направлений на новогодние каникулы АТОР: Таиланд войдет в топ-5 направлений на новогодние каникулы Unsplash.com

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Туристы в России начали бронировать путевки на новогодние каникулы. Особенно популярным стал Таиланд. Благодаря недорогим турам и чартерным рейсам он войдет в топ-5 направлений, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Динамика продаж на таиландском направлении показывает, что королевство старается ворваться в пятерку лидирующих направлений», — рассказала директор по развитию туроператора ICS Travel Group Оксана Волканова.

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Это подтвердили другие участники рынка. Таиланд стал лидером по числу бронирований на новогодние праздники у компании TEZ TOUR, третьим после Египта и ОАЭ — у ПАКС. «Русский экспресс» продал половину мест в своей блочной полетной программе. Клиенты ANEX Tour раскупают пакетные туры, PEGAS Touristik — путевки на базе чартерных рейсов. О большом спросе рассказали также в Space Travel, PAC Group и «Интуристе».

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Туроператоры объяснили это улучшением ситуации с перелетами. «Аэрофлот» запустит на Пхукет в конце октября прямые рейсы, «Икар» — чартерные. Кроме того, российские компании бронируют блоки мест в самолетах казахстанских авиакомпаний либо предлагают перелеты через Анталью, оформляют билеты на стыковочные рейсы через Катар и ОАЭ.

Если динамика продаж сохранится, в пятерку самых популярных направлений отдыха на новогодние каникулы войдут Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд.

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