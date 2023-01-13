Путешествия 13 января 2023, 20:38 Стоимость путевок в Египет в декабре упала почти на 13% Росстат сообщил, что стоимость туров в Египет в декабре снизилась почти на 13% Pxhere

Читать 360tv в

Стоимость туров в Египет из России упала почти на 13% в декабре по сравнению с ноябрем. Такие данные привел Росстат.

«Среди услуг зарубежного туризма более всего снизились цены на поездки: на отдых в Египет — на 12,9%», — отметили в Росстате.

Реклама

Путевки в страны Средиземноморья подешевели на 8,5%. В Объединенные Арабские Эмираты — на 8%. Цены на поездки в Турцию снизились на 5,9%, в некоторые страны Юго-Восточной Азии — на 4,9%. В Белоруссию стоимость путевок упала на 3,9%. При этом цены на поездки в страны Закавказья подскочили на 0,4%.

Реклама

Также выросли ценники на проживание в отелях с одной звездой и мотелях – на 1,2%. Увеличилась стоимость путевок в санатории – на 0,5%. Проживание в хостелах и цена на экскурсионные туры по России – на 0,4%. В гостиницах с тремя-пятью звездами снизилось почти на 1,4%.

Президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с "360" рассказал, что цены на туризм всегда менялись волнообразно. После Нового года, по его словам, снизилась стоимость путевок на горнолыжные курорты. Но к февралю цены могут подняться.