Эксклюзив 13 января 2023, 14:19 Цены упали до февраля. Российский союз туриндустрии рассказал о выгодных путешествиях Вице-президент РСТ Барзыкин подтвердил, что вторая половина января выгодна для отпуска freepik

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Цены в туризме всегда менялись волнообразно, и после новогодних праздников подешевели путевки на горнолыжные курорты. Однако к февральским праздникам стоит ждать повышения, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Цены на перелеты, переезды и размещение в январе и феврале всегда выравнивались. Это касается и горнолыжных курортов», — сказал он.

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После новогодних каникул дети пошли в школу, а взрослые — на работу, поэтому упал спрос на поездки. Юрий Барзыкин рассказал, что любители горнолыжного отдыха даже специально покупают путевки на вторую половину января, потому что знают, что это дешевле и на курортах меньше людей.

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Кроме того, санатории, пансионаты и здравницы начали предлагать лечебные программы, курортные и оздоровительные услуги. Вице-президент РСТ объяснил, что если первые восемь дней года они продавали специальные рекреационные и оздоровительные туры, то теперь появились лечебные сроком две или три недели.

«Цены ниже, но [рост] идет волнообразно, потому что следующие большие выходные февральские, и на них, конечно, планируют люди на пять дней выехать из своего региона», — рассказал Юрий Барзыкин.

Курорты, по его словам, востребованы. В прошлом году рынок восстановился, а в этом благодаря программам поддержки покажет рост. Самыми популярными направлениями стали Черноморское побережье, прежде всего Сочи благодаря удобной логистике и средствам размещения на разный бюджет, а также Минеральные Воды, Алтайский край, Подмосковье и северо-запад страны. Юрий Барзыкин заметил, что в целом в этом году, в отличие от прошлого, точки роста туризма распределятся равномерней, отдыхающие поедут в разные уголки России.

«Программы лояльности мы ожидаем, конечно. Пока кешбэка нет, но мы ждем. Для детей президент дал поручение, думаю, и для взрослых в измененном виде, для импульса в начале сезона, апреле–мае, может, будет», — сказал вице-президент РСТ.

Он добавил, что в любом случае резкого скачка цен на транспорт и средства размещения не произошло. Это связано, в первую очередь, с небольшой покупательской способностью россиян — они стали тратить деньги на продукты и повседневные нужды. Несмотря на это, спрос есть.