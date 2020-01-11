Стало известно, сколько зарубежных городов россияне посетили в 2019 году

Из результатов опроса следует, что 20% респондентов побывали в одном или двух зарубежных городах. Три или четыре города за границей посетили 10% опрошенных россиян. От пяти до семи зарубежных городов посетили 8% туристов.

В 8-10 мест за границей съездили 4% респондентов, столько же посетили 11-15 зарубежных городов. Только 3% смогли за прошедший год побывать в более чем 15 городах за рубежом.

При этом, из данных опроса следует, что больше половины опрошенных — 51% — не смогли выехать за границу.

Самыми популярными зарубежными городами прошлого года стали Париж, Прага, Барселона, Рим, Варшава, Берлин, Ницца, Милан, Стамбул, Лондон.

В опросе приняли участие больше пяти тысяч пользователей социальных сетей, уточняет «Газета.ru».

Аналитики ранее перечислили самые недорогие варианты пляжного отдыха за границей после новогодних праздников. Отмечается, что в конце января отдых в теплых странах заметно дешевле, нежели в новогодний уик-энд.