Стало известно, где бюджетно отдохнуть в конце января

По данным информагентства, в конце января отдых в теплых странах заметно дешевле, нежели в новогодний уик-энд. Цены на туристические путевки в среднем падают на 30%.

«Утро.ру» уточнило, что стоимость пакетных туров начинается от 50 тысячи рублей. Например, путешествие на двоих на Гоа (Индия) обойдется в 48 тысяч рублей, не считая визового сбора и стоимости самой визы. Другой вариант — Объединенные Арабские Эмираты. Цена десятидневной путевки — 69 тысяч рублей.

Другие популярные туристические направления, такие, как Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Куба и Доминикана будут дороже. Стоимость туров варьируется от 80 до 240 тысяч рублей.