Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на майских праздниках

Самым популярным авианаправлением на майских праздниках оказался маршрут Москва — Симферополь. Перелет в столицу Крыма стал дороже по сравнению с 2019 годом на 4%. Цена билета в одну сторону выросла с 6378 рублей — до 6618 рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные аналитического центра одного из онлайн-сервисов поездок и путешествий.

Специалисты выяснили, что самыми востребованными направлениями внутри страны также стали маршруты Москва — Сочи и Москва — Краснодар. Перелет в Сочи подешевел на 2% — до 6160 рублей, а в Краснодар — на 10% — до 5723 рублей.

Еще на майские праздники россияне отправятся в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Анапу. Аналитики подсчитали, что средний чек за перелет по России с 1 по 10 мая 2021 года составляет 7399 рублей. За два года, по данным сервиса, этот показатель практически не изменился.

Российские власти с 15 апреля отменили самолеты в Турцию и Танзанию из-за сложной эпидемической обстановки. После этого резко взлетели цены на отдых в Крыму и на Кубани. Турагенты сообщили, что некоторые гостиницы в этих южных регионах подняли стоимость проживания на 100%.