Цены на отдых в Крыму и на Кубани подскочили после отмены самолетов в Турцию

После отмены авиасообщения с Турцией отдых в Крыму подорожал на 20–30%, а в Краснодарском крае — на 10–15%. Согласно обычному рыночному механизму, цены взвинтили гостиницы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на турагентов.

«В Крыму рост в среднем составил 20–30%, в Краснодарском крае — 10–15%. Подорожали именно объекты размещения, не авиабилеты. Спрос превышает предложение, особенно в Крыму, где в принципе мало отелей: пятизвездочных гостиниц там всего пять. <…> Пока объекты размещения в Краснодарском крае и Крыму выдерживают такой наплыв посетителей, но летом они уже не справятся», — рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов отметил, что, по его данным, цены в отелях на Кубани выросли после закрытия Турции на 30–40%. Некоторые гостиницы, подчеркнул собеседник издания, взвинтили цены на 100%.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили газете, что власти не будут вмешиваться в этот процесс, так как это рыночная история, все зависит от спроса и запретить бизнесу поднимать цены нельзя. Заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Полиди заявил, что если государство начнет влиять на процесс ценообразования, это будет разрушительно для рынка.

С 15 апреля Россия прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала лета. Власти приняли такое решение из соображений безопасности на фоне плохой эпидемической обстановки в этих странах.