Стала известна цена самой дорогой поездки по России этим летом

Самые дорогие билеты в России оказались на самолет Москва — Хабаровск. Цены на перевозки изучили аналитики сервиса OneTwoTrip.

Путешествие на самолете из Хабаровска в Москву и обратно стоило летом 227,4 тысячи рублей, передает RT. Следом за Хабаровском идет Владивосток, перелет до которого обошелся в 217,3 тысячи рублей. Замыкает тройку дорогих маршрутов Анадырь. Чтобы долететь из Москвы до этого города и обратно, нужно было заплатить 204,5 тысячи рублей.

Некоторые летние поездки на поезде тоже обошлись россиянам в круглую сумму. Лидирует снова Хабаровск. Билет из столицы в вагоне класса люкс обошелся пассажиру в 44 тысячи рублей. Поездка из Красноярска в Москву стоила 37,1 тысячи рублей, а из Москвы в Санкт-Петербург — 28,5 тысячи рублей.

Ранее эксперты сообщили, где чаще всего отдыхали этим летом дети. Самым популярным местом оказался Краснодарский край, после него идут Крым и Санкт-Петербург. Всего, по данным исследования, около 70% россиян смогли отправить детей на отдых. Также выяснилось, что более половины опрошенных потратили на отдых детей более 40 тысяч рублей.