Названы популярные места для летнего отдыха среди детей

По данным исследования, 71,1% россиян смогли отправить ребенка на отдых. По большей части несовершеннолетние путешествовали с другими взрослыми — такой вид отдыха организовали 65,3% опрошенных.

Родители также отправляли ребенка к родственникам — так ответили 20,8% респондентов, отметил сайт «ФедералПресс». Помимо этого ребята уезжали на дачу (18,8%). На море отдохнули 9,9% детей, а в санатории или детском лагере побывали по 4% ребят.

Более половины опрошенных (53,5%) потратили на отдых детей более 40 тысяч рублей.

Большинство россиян считают Краснодарский край наиболее благоприятным внутренним направлением для детского отдыха (49,5%). Также взрослые проголосовали за Крым (15,1%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (7,6%).

Опрос проходил в мобильном приложении сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На вопросы ответили 2 372 человека.