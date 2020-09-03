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    03 сентября 2020, 13:04

    Названы популярные места для летнего отдыха среди детей

    Алена Макаренко

    Россияне рассказали, куда смогли отправить детей на отдых прошедшим летом. Об этом сообщил ТАСС.
    Названы популярные места для летнего отдыха среди детей

    По данным исследования, 71,1% россиян смогли отправить ребенка на отдых. По большей части несовершеннолетние путешествовали с другими взрослыми — такой вид отдыха организовали 65,3% опрошенных.

    Родители также отправляли ребенка к родственникам — так ответили 20,8% респондентов, отметил сайт «ФедералПресс». Помимо этого ребята уезжали на дачу (18,8%). На море отдохнули 9,9% детей, а в санатории или детском лагере побывали по 4% ребят.

    Более половины опрошенных (53,5%) потратили на отдых детей более 40 тысяч рублей.

    Большинство россиян считают Краснодарский край наиболее благоприятным внутренним направлением для детского отдыха (49,5%). Также взрослые проголосовали за Крым (15,1%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (7,6%).

    Опрос проходил в мобильном приложении сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На вопросы ответили 2 372 человека.

    Новости SMI.FM